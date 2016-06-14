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    ​Пентагон выразил приверженность безопасности Турции в условиях "российской агрессии"

    Глава Пентагона Эштон Картер встретился во вторник в Брюсселе с министром национальной обороны Турции Фикри Ышыком

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Эштон Картер встретился во вторник в Брюсселе с министром национальной обороны Турции Фикри Ышыком и обсудил "российскую агрессию".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Питера Кука.

    "Картер встретился с Ышыком сегодня в кулуарах совещания министров обороны стран НАТО. Они обсудили ряд вопросов безопасности. Картер подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов и НАТО к безопасности Турции в условиях российской агрессии и ряда террористических угроз", - указывается в заявлении.

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