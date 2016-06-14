​Пентагон выразил приверженность безопасности Турции в условиях "российской агрессии"

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Эштон Картер встретился во вторник в Брюсселе с министром национальной обороны Турции Фикри Ышыком и обсудил "российскую агрессию".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Питера Кука.

"Картер встретился с Ышыком сегодня в кулуарах совещания министров обороны стран НАТО. Они обсудили ряд вопросов безопасности. Картер подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов и НАТО к безопасности Турции в условиях российской агрессии и ряда террористических угроз", - указывается в заявлении.