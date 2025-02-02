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Пентагон впервые задействовал истребители для удара по ИГИЛ в Сомали

Пентагон впервые задействовал истребители для удара по ИГИЛ в Сомали Соединенные Штаты нанесли авиаудары по целям террористической организации ИГИЛ в Сомали, применив истребители.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 05:37
Пентагон впервые задействовал истребители для удара по ИГИЛ в Сомали

Соединенные Штаты нанесли авиаудары по целям террористической организации ИГИЛ в Сомали, применив истребители.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Удары были нанесены с использованием авианосца USS Harry S. Truman, находящегося в Красном море.

"Это не оборонительная операция, как в случае с поддержкой сомалийских войск против "Аш-Шабаб", а целенаправленные действия против ИГИЛ", - подчеркнули источники. По их данным, это первый случай применения Пентагоном истребителей для атак на ИГИЛ в этом регионе, ранее для этого применялись беспилотники.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что отдал приказ военным нанести точечный удар по месту предполагаемого нахождения одного из главарей ИГИЛ и других террористов в Сомали, удары были нанесены по пещерам, где укрывались радикалы. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что боевики понесли серьезные потери в ходе американского удара.

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