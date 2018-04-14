 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пентагон: У Трампа были все полномочия начать бомбить Сирию

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Пентагоне заявили, что американский президент Дональд Трамп имел все полномочия для того, чтобы нанести удары по Сирии, несмотря на то, что в Конгрессе США были возражения по этому вопросу.

    Как передает Report, об этом сегодня заявили на брифинге оборонного ведомства США.

    Там также отметили, что США не меняют своих целей в Сирии, несмотря на удары. Штаты по-прежнему намерены бороться там с терроризмом. 

    Также в ведомстве подчеркнули, что удары не означают, что Вашингтон добивается смены режима в САР.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi