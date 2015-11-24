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    ​Пентагон: Турция сбила российский бомбардировщик не как член коалиции США

    Анкара сбила Су-24, защищая своё воздушное пространство

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Пентагоне заявили, что Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, защищая своё воздушное пространство, а не в качестве партнёра США по коалиции против ИГИЛ.

    Как передает Report, об этом заявила РИА «Новости» представитель Пентагона подполковник Мишель Балданса.

    «Турция — часть коалиции. Тем не менее мы считаем, что все страны имеют право контролировать и защищать своё воздушное пространство. Данные действия были предприняты Турцией в этом направлении и, следовательно, их нельзя назвать действиями в рамках коалиции», — заявила она.

    При этом в Пентагоне особо подчеркнули, что ВВС США не участвовали в инциденте.

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