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Пентагон: Талибы не пытаются нападать на войска США в Кабуле

Пентагон: Талибы не пытаются нападать на войска США в Кабуле Афганское движение "Талибан" не предпринимает попыток напасть на американские войска и эвакуируемый ими гражданский персонал в аэропорту Кабула.
Другие страны
17 августа 2021 г. 03:06
Пентагон: Талибы не пытаются нападать на войска США в Кабуле

Афганское движение "Талибан" не предпринимает попыток напасть на американские войска и эвакуируемый ими гражданский персонал в аэропорту Кабула.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"На момент нашего с вами разговора не зафиксировано атак ни на операцию, ни на наших людей в аэропорту", - сказал Кирби журналистам.

Он добавил, что американские военные на встрече с лидерами талибов в Катаре дали им ясно понять, что на любые агрессивные действия с их стороны последует силовой ответ.

Представители Пентагона говорят, что в аэропорту было несколько инцидентов со стрельбой, но не винят в них "Талибан". Один американский военный получил легкое ранение и уже вернулся в строй.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: “Taliblər” Kabildə ABŞ qoşunlarına hücum etmir”

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