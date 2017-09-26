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    Пентагон: США заинтересованы в сохранении соглашения об открытом небе с Россией

    Джозеф Данфорд: США считают, что будет лучше, если Договор об открытом небе с Россией будет и дальше реализовываться

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ США считают, что в их интересах сохранить Договор об открытом небе с Россией.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США, посвященных продлению срока его полномочий еще на два года.

    "США считают, что будет лучше, если Договор об открытом небе с Россией будет и дальше реализовываться. Но если Россия не станет выполнять его положения, тогда договор не нужен", - отметил Д.Данфорд.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти намерены объявить о введении ограничений на полеты военных самолетов России над территорией США. Такое решение, по данным издания, принято Вашингтоном из-за ограничений, которые Россия ввела на полеты над Калининградской областью. 

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