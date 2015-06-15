Пентагон: США провели контртеррористическую операцию в Ливии

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Вооруженные силы США осуществили контртеррористическую операцию в Ливии, направленную против боевиков, принадлежащих к террористической группировке "Аль-Каида", сообщил в воскресенье представитель Пентагона.

"Мы оцениваем результаты операции и предоставим дополнительную информацию, когда это станет возможным", — цитирует агентство Рейтер заявление представителя министерства обороны США полковника Стива Уоррена.

С момента свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период кризиса. В результате разногласий в стране возникло двоевластие: с одной стороны — избранный на всеобщих выборах парламент, заседающий в городе Тобрук, во главе с премьером Абдаллой ат-Тани, с другой — происламистский Всеобщий нацконгресс, заседающий в Триполи, с избранным им премьер-министром Омаром аль-Хаси. При этом ряд районов Ливии вообще не контролируется центральными властями.