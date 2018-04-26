Пентагон: США пока не решили, выходить или нет из ядерной сделки с Ираном

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты еще не решили, следует ли им выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в свое время постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в целях урегулирования ядерной проблемы Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Могу вас заверить, что решение о каком-либо выходе из СВПД не принято. Дискуссии [на этот счет] продолжаются среди должностных лиц [США], занимающихся вопросами национальной безопасности", - сказал он.