Пентагон: США не готовы сокращать численность войск в Европе

США не рассматривают вопрос сокращения численности войск в Европе в преддверии переговоров РФ и США о гарантиях безопасности.

США не рассматривают вопрос сокращения численности войск в Европе в преддверии переговоров РФ и США о гарантиях безопасности.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на своей странице в Twitter , комментируя опубликованный ранее материал телекомпании NBC .

"Могу однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение численности войск в Европе или изменение позиции по этому вопросу, - говорится в сообщении Кирби. - Также не рассматривается вопрос об изменении численности войск в странах Прибалтики и в Польше".

Ранее американская телекомпания NBC проинформировала, что дискуссии между США и Россией по вопросам безопасности в Европе могут охватывать темы сокращения численности сил и частоты проведения учений в Восточной Европе, но только в случае, если такие действия будут обоюдными.