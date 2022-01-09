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Пентагон: США не готовы сокращать численность войск в Европе

Пентагон: США не готовы сокращать численность войск в Европе США не рассматривают вопрос сокращения численности войск в Европе в преддверии переговоров РФ и США о гарантиях безопасности.
Другие страны
9 января 2022 г. 08:26
Пентагон: США не готовы сокращать численность войск в Европе

США не рассматривают вопрос сокращения численности войск в Европе в преддверии переговоров РФ и США о гарантиях безопасности.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на своей странице в Twitter, комментируя опубликованный ранее материал телекомпании NBC.

"Могу однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение численности войск в Европе или изменение позиции по этому вопросу, - говорится в сообщении Кирби. - Также не рассматривается вопрос об изменении численности войск в странах Прибалтики и в Польше".

Ранее американская телекомпания NBC проинформировала, что дискуссии между США и Россией по вопросам безопасности в Европе могут охватывать темы сокращения численности сил и частоты проведения учений в Восточной Европе, но только в случае, если такие действия будут обоюдными.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: Avropadakı hərbçilərin sayını azaltmayacağıq

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