Пентагон: США настроены на одновременное противодействие России и Китаю

Соединенные Штаты настроены на одновременное противодействие России и КНР и фиксируют тактическое согласование между этими двумя странами.

Соединенные Штаты настроены на одновременное противодействие России и КНР и фиксируют тактическое согласование между этими двумя странами.

Как сообщает Report , об этом сообщила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Реальность такова, что, исходя из глобальной обстановки в плане безопасности, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры по всему миру противодействуют как усиливающемуся и опасному Китаю, так и ослабевающей и опасной России. И поэтому у Соединенных Штатов нет иного выбора, кроме как противостоять обоим вызовам", - утверждала С.Уолландер.

По ее мнению, Москва и Пекин согласовывают свои действия в тактическом и стратегическом плане, во многом их интересы совпадают.