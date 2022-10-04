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Пентагон: США настроены на одновременное противодействие России и Китаю

Пентагон: США настроены на одновременное противодействие России и Китаю Соединенные Штаты настроены на одновременное противодействие России и КНР и фиксируют тактическое согласование между этими двумя странами.
Другие страны
4 октября 2022 г. 07:07
Пентагон: США настроены на одновременное противодействие России и Китаю

Соединенные Штаты настроены на одновременное противодействие России и КНР и фиксируют тактическое согласование между этими двумя странами.

Как сообщает Report, об этом сообщила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Реальность такова, что, исходя из глобальной обстановки в плане безопасности, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры по всему миру противодействуют как усиливающемуся и опасному Китаю, так и ослабевающей и опасной России. И поэтому у Соединенных Штатов нет иного выбора, кроме как противостоять обоим вызовам", - утверждала С.Уолландер.

По ее мнению, Москва и Пекин согласовывают свои действия в тактическом и стратегическом плане, во многом их интересы совпадают.

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