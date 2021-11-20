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Пентагон: США могут нарастить присутствие на Ближнем Востоке

Пентагон: США могут нарастить присутствие на Ближнем Востоке США будут поддерживать значительное военное присутствие на Ближнем Востоке и при необходимости его нарастят. Как сообщает Report , об этом заявил заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Другие страны
20 ноября 2021 г. 11:18
Пентагон: США могут нарастить присутствие на Ближнем Востоке
Ллойд Остин

США будут поддерживать значительное военное присутствие на Ближнем Востоке и при необходимости его нарастят. Как сообщает Report , об этом заявил заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Мы обладаем очень реальной силой (в регионе — ред.). Мы можем и будем ее поддерживать. Если будет нужно, мы перебросим дополнительные силы и сделаем это быстро", — сказал он на конференции "Манамский диалог" в Бахрейне.

Остин добавил, что США отдают приоритет дипломатии и рассматривают военную силу как средство поддержки.

По его словам, Вашингтон "настаивает на углублении многосторонних партнерств" на Ближнем Востоке, которые могли бы отразить стоящие перед регионом угрозы.

Среди них Остин перечислил пандемию коронавируса, климатический кризис, проблемы распространения ядерного оружия, деятельность экстремистских группировок, а также "поддержка Ираном террористических формирований".

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