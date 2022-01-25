Пентагон: США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. военных

Минобороны США готово отправить в Европу 8,5 тыс. военных, но окончательное решение еще не принято.

Минобороны США готово отправить в Европу 8,5 тыс. военных, но окончательное решение еще не принято.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Число военнослужащих, которых глава Пентагона Ллойд Остин решил привести в состояние повышенной боеготовности, составляет около 8,5 тыс. человек", - сказал он. Кирби отметил, что если ситуация того потребует, то, согласно протоколам НАТО, они будут оперативно отправлены в Европу. Он подчеркнул, что "решение об отправке контингента пока не принято", так как остается возможность решить ситуацию дипломатическим путем. "Мы не говорим, что дипломатия мертва", - отметил представить оборонного ведомства.

Говоря о том, какие войска могут отправиться в Европу, Кирби указал, что это боевые подразделения, разведка, авиация, медики и транспортные подразделения. Представитель Пентагона подчеркнул, что пока речь идет только о приведении данного контингента в состояние повышенной готовности.

Пресс-секретарь сообщил, что Соединенные Штаты повышают боеготовность войск внутри страны и за рубежом из-за ситуации вокруг Украины.

Он также заявил, что на данный момент США не видят признаков деэскалации ситуации со стороны РФ на границе с Украиной. Кирби подчеркнул, что Минобороны США по-прежнему считает, что ситуация вокруг Украины должна быть урегулирована дипломатическим путем.