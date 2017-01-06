Пентагон сообщил об уничтожении главаря ИГ Махмуда аль-Исауи в Сирии

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Силы международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ) уничтожили одного из главарей этой террористической организации в Сирии Махмуда аль-Исауи.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу Пентагон.

По его данным, "находившийся в Сирии лидер и координатор ИГ был уничтожен в результате точечной бомбардировки 31 декабря 2016 года в сирийской Ракке".

Как отмечается, "Махмуд аль-Исауи был давним членом ИГ, который до перемещения в Ракку поддерживал разведывательную и медиа инфраструктуру группировки в Фалудже".

"Он контролировал потоки финансов между главарями ИГ и контролируемыми группировкой территориями, а также оказывал поддержку пропагандистским и разведывательным операциям", - говорится в сообщении.