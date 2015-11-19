Пентагон: Россия использует в Сирии неуправляемые бомбы и полагается на устаревшую тактику

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Россия по-прежнему применяет неуправляемые бомбы в Сирии и полагается на устаревшую тактику. С таким утверждением в среду выступил официальный представитель объединенной группы войск США, осуществляющей операции в Ираке и Сирии, полковник Стив Уоррен, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Россияне используют неуправляемые бомбы", - утверждал он, назвав такие действия "безрассудными и безответственными". "Были обсуждения того, что россияне направили большую воздушную армаду на Ракку, чтобы провести эти операции... Мы не используем такую тактику", - заметил представитель Пентагона, общаясь с журналистами в режиме телеконференции из Багдада.

С точки зрения Уоррена, "отправлять 12 или даже больше самолетов за один раз - это очень старомодная тактика, такие применяются только если у вас нет технологий и возможности совершать точные авиаудары".