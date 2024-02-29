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Пентагон: РФ обладает крупнейшим арсеналом ядерных вооружений в мире

Пентагон: РФ обладает крупнейшим арсеналом ядерных вооружений в мире Российская Федерация является обладателем крупнейшего и наиболее разнообразного ядерного арсенала во всем мире.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 23:16
Пентагон: РФ обладает крупнейшим арсеналом ядерных вооружений в мире

Российская Федерация является обладателем крупнейшего и наиболее разнообразного ядерного арсенала во всем мире.

Как сообщает Report, об этом заявил глава стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

По его словам, причиной для такого заключения стала постановка межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" на боевое дежурство в РФ в прошлом году.

Помимо того, РФ продолжает создавать и принимать на вооружение атомные подлодки, несущие крылатые ракеты, обратил внимание генерал.

"Она модернизирует и расширяет свой ядерный потенциал. Это касается гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", которые добавляют ядерному арсеналу страны разнообразия и гибкости", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqondan etiraf: Rusiya bütün dünyada ən böyük nüvə arsenalına malikdir

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