​Пентагон подтверждает военное присутствие у границ РФ

Баку. 17 декабря.REPORT.AZ/ Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Михаил Мизинцев заявил, что число разведывательных полетов США и НАТО у российских границ увеличилось в семь раз в 2014 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", представитель Пентагона в ответ на заявления Минобороны РФ о росте числа полетов альянса у российских границ заявил РИА "Новости", что американское военное присутствие в регионе действительно увеличилось, отметив при этом, что США и НАТО стараются действовать "прозрачно".

"Нынешние усилия европейского командования США в рамках операции "Атлантическая решимость" являются демонстрацией нашей приверженности коллективной безопасности НАТО, долговременному миру и стабильности в регионе, конкретно в свете российского вмешательства на Украине", — сказал представитель американского военного ведомства.