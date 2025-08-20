Пентагон разрабатывает флот морских дронов для возможного конфликта с Китаем

О нас

Другие страны
20 августа 2025 г. 19:25
Пентагон разрабатывает флот морских беспилотных аппаратов на случай вооруженного конфликта с Китаем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Испытания прототипов прошли в Тихом океане у побережья Калифорнии. Во время тестов один из кораблей из-за ошибки программного обеспечения остановился и задрейфовал, после чего другой беспилотный катер на высокой скорости врезался в него и перелетел через палубу.

Разработкой надводных безэкипажных кораблей занимаются компании Saronic и BlackSea Technologies.

По данным агентства, Пентагон планирует создать и поставить на вооружение рой морских и воздушных беспилотников, способных сорвать возможную военную операцию Китая против Тайваня.

