Пентагон рассматривает возможность покупки долей в крупнейших оборонных компаниях США

Высокопоставленные чиновники Пентагона обсуждают возможность покупки долей в ведущих оборонных компаниях, таких как Lockheed Martin.
Как передает Report, об этом сообщил министр торговли США Говард Латник в интервью CNBC.
"Ведутся масштабные обсуждения относительно оборонного сектора. Lockheed Martin получает 97% выручки от правительства США и фактически является его частью. Компания производит высокоточные боеприпасы и системы, способные перехватывать летящие ракеты", - сказал он.
На вопрос, планирует ли администрация Трампа повторить подобную сделку с другими компаниями, работающими с государством, Латник ответил "Обсуждение по оборонной сфере просто грандиозное".