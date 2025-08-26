О нас

26 августа 2025 г. 22:15
Пентагон рассматривает возможность покупки долей в крупнейших оборонных компаниях США

Высокопоставленные чиновники Пентагона обсуждают возможность покупки долей в ведущих оборонных компаниях, таких как Lockheed Martin.

Как передает Report, об этом сообщил министр торговли США Говард Латник в интервью CNBC.

"Ведутся масштабные обсуждения относительно оборонного сектора. Lockheed Martin получает 97% выручки от правительства США и фактически является его частью. Компания производит высокоточные боеприпасы и системы, способные перехватывать летящие ракеты", - сказал он.

На вопрос, планирует ли администрация Трампа повторить подобную сделку с другими компаниями, работающими с государством, Латник ответил "Обсуждение по оборонной сфере просто грандиозное".

