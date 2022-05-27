О нас

Пентагон: Путин не пойдет на мирные переговоры с Киевом

Пентагон: Путин не пойдет на мирные переговоры с Киевом После трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины президент страны-агрессора Владимир Путин пока не изъявляет желания вести мирные переговоры с Киевом.
Другие страны
27 мая 2022 г. 22:54
Пентагон: Путин не пойдет на мирные переговоры с Киевом

После трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины президент страны-агрессора Владимир Путин пока не изъявляет желания вести мирные переговоры с Киевом.

Как передает Report, об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге.

Кирби также отметил, что Путин до сих пор не достиг ни одной стратегической цели в войне с Украиной.

"Он не забрал суверенитет Украины - наоборот, он показал украинцам, насколько важна независимость на самом деле, и они борются за нее каждый день. Он не захватил ни одного большого города, кроме Мариуполя", - пояснил Кирби.

В то же время, по его мнению, Путин не готов к переговорам и в ближайшее время не стоит на них рассчитывать.

"Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским и вести добросовестные переговоры. Сейчас не похоже, чтобы была надежда на такие переговоры", - сказал Кирби.

"Президент РФ не проявил никакого интереса к дипломатическому урегулированию. Он показал, что готов продолжать войну на Донбассе: продолжает наращивать войска, взимать технику, наносить авиаудары на меньшей территории Украины", - добавил спикер Пентагона.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент и первая леди приняли участие в церемонии открытия первого этапа проекта Умное село в Зангилане
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в церемонии открытия первого этапа проекта "Умное село" в Зангилане
27 мая 2022 г. 22:26
Ильхам Алиев: Все знают, что с Азербайджаном нужно считаться
Ильхам Алиев: Все знают, что с Азербайджаном нужно считаться
27 мая 2022 г. 15:17
Министр энергетики Болгарии: Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы
Министр энергетики Болгарии: Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы
27 мая 2022 г. 15:06
Император Японии поздравил президента Азербайджана
Император Японии поздравил президента Азербайджана
27 мая 2022 г. 12:06
Кадры с состоявшегося в рамках TEKNOFEST Azerbaijan авиашоу
ФотоКадры с состоявшегося в рамках TEKNOFEST Azerbaijan авиашоу
26 мая 2022 г. 18:46
Председатель КНР поздравил Ильхама Алиева
Председатель КНР поздравил Ильхама Алиева
26 мая 2022 г. 15:36
Турецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
ФотоТурецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
26 мая 2022 г. 13:50
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
25 мая 2022 г. 15:42
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
25 мая 2022 г. 14:52
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
25 мая 2022 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi