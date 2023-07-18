Пентагон прокомментировал возможность поставок ATACMS Киеву

Пентагон не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но на данный момент считает, что у Украины есть все необходимое на поле боя.

Пентагон не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но на данный момент считает, что у Украины есть все необходимое на поле боя.

Как передает Report, об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, выступая на регулярном брифинге для журналистов.

"У них есть все необходимое для контрнаступления. Что касается ATACMS, мы не снимаем ничего с повестки. Но прямо сейчас мы продолжаем работать с тем, что уже поставляли Украине. Завтра будет очередное заседание контактной группы, в ходе которого союзники и партнеры обсудят, что еще мы можем сделать, чтобы обеспечить Украину, исходя из некоторых ее приоритетных потребностей", - сказала Сингх.

"Ничего не снимается с повестки. Но, повторюсь, мы уверены в возможностях Украины и вооружениях, которые мы смогли предоставить Украине, чтобы она была успешной на поле боя", - добавила она.