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Пентагон прокомментировал возможность поставок ATACMS Киеву

Пентагон прокомментировал возможность поставок ATACMS Киеву Пентагон не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но на данный момент считает, что у Украины есть все необходимое на поле боя.
Другие страны
18 июля 2023 г. 06:52
Пентагон прокомментировал возможность поставок ATACMS Киеву

Пентагон не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но на данный момент считает, что у Украины есть все необходимое на поле боя.

Как передает Report, об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, выступая на регулярном брифинге для журналистов.

"У них есть все необходимое для контрнаступления. Что касается ATACMS, мы не снимаем ничего с повестки. Но прямо сейчас мы продолжаем работать с тем, что уже поставляли Украине. Завтра будет очередное заседание контактной группы, в ходе которого союзники и партнеры обсудят, что еще мы можем сделать, чтобы обеспечить Украину, исходя из некоторых ее приоритетных потребностей", - сказала Сингх.

"Ничего не снимается с повестки. Но, повторюсь, мы уверены в возможностях Украины и вооружениях, которые мы смогли предоставить Украине, чтобы она была успешной на поле боя", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon Kiyevə “ATACMS” tədarükünün mümkünlüyünü şərh edib

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