Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Пентагон принял решение продолжить использование кассетных боеприпасов, тем самым приостановив программу по отказу от них.

Как передает Report со ссылкой на Jane's 360, американское Министерство обороны намерено использовать кассетные боеприпасы до тех пор, пока им на смену не придут столь же эффективные.

Отмечается, что программа была начата в 2008 году, однако «из-за опасений перед артиллерией России и КНДР военные чиновники приняли решение пересмотреть политику бывшего главы Минобороны США Роберта Гейтса».