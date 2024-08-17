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Минобороны США потратит $500 млн на модификацию своих беспилотников

Минобороны США потратит $500 млн на модификацию своих беспилотников Министерство обороны США заключило контракт на $500 млн с компанией General Atomics для реализации программы модификации беспилотников (БПЛА).
Другие страны
17 августа 2024 г. 04:07
Минобороны США потратит $500 млн на модификацию своих беспилотников

Министерство обороны США заключило контракт на $500 млн с компанией General Atomics для реализации программы модификации беспилотников (БПЛА).

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении Пентагона.

Ведомство уточнило, что в рамках контракта будет осуществляться "управление программой, связанной с модификацией тактических средневысотных БПЛА с увеличенной дальностью полета" MQ-9 и MQ-1C.

Пентагон ожидает, что работы по контракту будут выполнены к 16 августа 2029 года.

До этого сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт на $12,5 млрд с несколькими компаниями на модернизацию инфраструктуры всех баз американских военно-воздушных сил.

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