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Пентагон подсчитал количество военной техники, потерянной Россией в войне

Пентагон подсчитал количество военной техники, потерянной Россией в войне С начала полномасштабного военного вторжения РФ на территорию независимой Украины, российские войска постоянно несут серьезные потери в военной технике.
Другие страны
27 мая 2022 г. 00:52
Пентагон подсчитал количество военной техники, потерянной Россией в войне

С начала полномасштабного военного вторжения РФ на территорию независимой Украины, российские войска постоянно несут серьезные потери в военной технике.

Как передает Report, об этом сообщает СNN со ссылкой на источник в минобороны США.

Издание пишет, что войска РФ потеряли: около 1 000 танков, более 350 артиллерийских орудий, около 30 истребителей-бомбардировщиков и 50 вертолетов.

Однако в США считают, что даже с учетом достаточно серьезных потерь, Россия по-прежнему обладает достаточными техническими возможностями для продолжения войны.

"У россиян здесь действительно есть превосходство по количеству средств, которые они могут применить в этой борьбе, людей, техники и оружия, и мы просто должны учитывать это", - отметил источник в Пентагоне.

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