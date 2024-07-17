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Пентагон: Пирс для доставки гуманитарной помощи в Газу скоро прекратит работу

Пентагон: Пирс для доставки гуманитарной помощи в Газу скоро прекратит работу Установленный в секторе Газа временный пирс для доставки гуманитарной помощи палестинцам вскоре свернет свою работу, конкретные даты сейчас согласовываются.
Другие страны
17 июля 2024 г. 00:49
Пентагон: Пирс для доставки гуманитарной помощи в Газу скоро прекратит работу

Установленный в секторе Газа временный пирс для доставки гуманитарной помощи палестинцам вскоре свернет свою работу, конкретные даты сейчас согласовываются.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"В скором времени пирс прекратит свою работу. На сегодняшний день я не готов официально объявить о том, когда миссия будет завершена", - сказал Райдер.

Он добавил, что конкретные сроки завершения операции "по-прежнему обсуждаются".

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