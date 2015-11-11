Пентагон отправил в Турцию для патрулирования с воздуха шесть F-15

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты отправили для патрулирования воздушного пространства Турции шесть истребителей F-15, сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Шесть истребителей F-15 направлены на патрулирование воздушного пространства Турции", — рассказал он. При этом подчеркнул, что цель самолетов, которые прибыли туда в пятницу и в ближайшее время приступят к боевому дежурству, не столько борьба с "Исламским государством" (ИГ), которая вплотную подошла к границам страны, а именно защита ее воздушного пространства.

Тем не менее, Кук напомнил, что Турция — активный участник коалиции по борьбе с этой террористической группировкой и предоставляет свое воздушное пространство для боевых вылетов против ИГ.

По данным Пентагона, на сегодняшний день за время кампании США нанесено 9 тысяч ударов по позициям ИГ в Сирии. Кроме того, Пентагон обсуждает изменения в ведении операции. Однако раскрывать детали он отказался.

Кук добавил, что Пентагон в ближайшее время намерен направить на боевое патрулирование в Турцию еще несколько истребителей, каких именно, не уточнил.