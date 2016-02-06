 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Пентагон опубликовал скандальные фото насилия в американских тюрьмах в Ираке и Афганистане - ФОТО

    Скандал вокруг этих снимков продолжался 12 лет

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Пентагон опубликовал 198 фотографий со свидетельствами насилия над заключенными в американских военных тюрьмах в Ираке и Афганистане, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Скандал вокруг этих снимков продолжался 12 лет, с того момента как в 2004 году правозащитники потребовали предать огласке материалы расследования о пытках в тюрьмах.

    В марте прошлого года суд удовлетворил иск Американского союза защиты гражданских свобод к правительству США, обязав власти опубликовать снимки. По прошествии почти года Пентагон это сделал.

    На фотографиях запечатлены заключенные американских тюрем, на телах которых видны различные ушибы и порезы.

    В Американском союзе защиты гражданских свобод тем временем утверждают, что правительство страны должно опубликовать еще не менее 2000 фотографий со свидетельствами издевательств над заключенными.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi