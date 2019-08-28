Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километров стены на границе с Мексикой

Пентагон одобрил строительство 32 километров дополнительного пограничного ограждения, дорог и освещения на границе с Мексикой.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом пишет издание Politico.
Как отмечается, строительство дополнительного барьера стало возможным благодаря тому, что "расходы по контракту ниже, чем ожидалось". В результате дополнительные 32 километра ограждения появятся в штатах Аризона и Калифорния.
Ранее сообщалось, что суд в Калифорнии постановил, что 2,5 миллиарда долларов из средств министерства обороны не могут быть использованы на строительство стены, как планировала администрация.
Tural AsadiАвтор новости