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Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километров стены на границе с Мексикой

Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 км стены
© AP Photo

Пентагон одобрил строительство 32 километров дополнительного пограничного ограждения, дорог и освещения на границе с Мексикой.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом пишет издание Politico.

Как отмечается, строительство дополнительного барьера стало возможным благодаря тому, что "расходы по контракту ниже, чем ожидалось". В результате дополнительные 32 километра ограждения появятся в штатах Аризона и Калифорния.

Ранее сообщалось, что суд в Калифорнии постановил, что 2,5 миллиарда долларов из средств министерства обороны не могут быть использованы на строительство стены, как планировала администрация. 

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