Пентагон: Один из лидеров ИГ ликвидирован в Сирии при авиаударе

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Один из лидеров группировки "Исламское государство" (ИГ) уничтожен в Сирии в результате авиаудара, нанесенного силами международной коалиции, сообщил представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам военного, Тарик бин Тахар аль-Авни аль-Харзи (Tariq bin Tahar al-Awni al-Harzi), который занимался сбором средств и вербовкой новобранцев для джихадистов был убит 16 июня в городе Шаддади на севере Сирии. Его брат Али, также являвшийся вербовщиком ИГ, был уничтожен на день раньше при авиаударе по объектам боевиков в Ираке.

В заявлении Пентагона отмечается, что ликвидация аль-Харзи станет серьезным ударом для ИГ и ограничит ее возможности для переброски в Ирак и Сирию иностранных террористов и оборудования, сообщает агентство Франс Пресс.

Террористическая группировка "Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности в Ливии.