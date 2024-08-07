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Пентагон объявил о планах совместного с Австралией производства ракет GMLRS и PrSM

Пентагон объявил о планах совместного с Австралией производства ракет GMLRS и PrSM Соединенные Штаты и Австралия достигнут в нынешнем году договоренностей о совместном производстве высокоточных ракет GMLRS и PrSM.
Другие страны
7 августа 2024 г. 05:17
Пентагон объявил о планах совместного с Австралией производства ракет GMLRS и PrSM

Соединенные Штаты и Австралия достигнут в нынешнем году договоренностей о совместном производстве высокоточных ракет GMLRS и PrSM.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два".

"Мы вместе с Австралией наращиваем сотрудничество в области военно-промышленного комплекса. Это включает в себя поддержку производства в Австралии управляемых вооружений и боеприпасов взрывного действия. К концу года мы намерены подписать два меморандума о взаимопонимании по критически важным боеприпасам. Первый предусматривает начало производства ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня в Австралии к 2025 году. Второй содействует производству, техническому обеспечению и разработке высокоточной ракеты, или PrSM", - сказал он на пресс-конференции в Аннаполисе (штат Мэриленд).

"Вместе эти усилия помогут нам обеспечить потенциал и возможности, которые будут необходимы нам в ближайшие десятилетия", - добавил глава Пентагона.

По его словам, США и Австралия продолжат развивать связи в военной сфере с "региональными союзниками и партнерами, особенно с Индией, Японией и Филиппинами".

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