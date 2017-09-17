Пентагон обвинил ВКС РФ в ударе по сирийским оппозиционерам

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Российские ВКС нанесли удар по позициям Сирийских демократических сил (СДС), в результате чего пострадали отряды оппозиции.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Пентагона.

Коалиция во главе с США утверждает, что российские истребители нанесли удар по цели, располагавшейся в районе города Дейр-эз-Зор. Пентагон утверждает, что ВКС РФ знали, что в районе располагаются отряды СДС, передает ТАСС.

«В результате авиаудара пострадали несколько бойцов СДС, они получили медицинскую помощь», — говорится в заявлении.

Командующий коалиционными силами генерал-лейтенант Пол Фанк подчеркнул, что канал между США и Россией по предотвращению инцидентов в небе над Сирией работает в круглосуточном режиме.

Он добавил, что Вашингтон прилагает усилия, чтобы не допустить эскалации, но при этом оставляет за собой «право на самооборону».