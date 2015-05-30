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    Пентагон: Образцы сибирской язвы получили лаборатории 11 штатов США

    Живые образцы смертельно опасного заболевания из лаборатории американского военного ведомства были разосланы по ошибке

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Живые образцы сибирской язвы из лаборатории Пентагона получили 11 штатов Америки и два государства, сообщило оборонное ведомство США.

    "Двадцать четыре лаборатории в 11 штатах и два иностранных государства, предположительно, получили подозрительные образцы", - говорится в сообщении ведомства.

    Report со ссылкой на РИА Новости напоминает, что ранее Пентагон сообщил, что случайно отправил образцы сибирской язвы в частные лаборатории в девяти штатах. Кроме того, один из ошибочно разосланных образцов сибирской язвы был направлен на базу американских ВВС в Южной Корее, в пятницу стало известно, что образцы также были направлены в Австралию.

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