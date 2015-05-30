Пентагон: Образцы сибирской язвы получили лаборатории 11 штатов США

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Живые образцы сибирской язвы из лаборатории Пентагона получили 11 штатов Америки и два государства, сообщило оборонное ведомство США.

"Двадцать четыре лаборатории в 11 штатах и два иностранных государства, предположительно, получили подозрительные образцы", - говорится в сообщении ведомства.

Report со ссылкой на РИА Новости напоминает, что ранее Пентагон сообщил, что случайно отправил образцы сибирской язвы в частные лаборатории в девяти штатах. Кроме того, один из ошибочно разосланных образцов сибирской язвы был направлен на базу американских ВВС в Южной Корее, в пятницу стало известно, что образцы также были направлены в Австралию.