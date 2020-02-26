Пентагон обнародовал расходы на ядерное оружие к 2025 году

Пентагон планирует запросить у Конгресса США почти 167 млрд долларов США в рамках реализации пятилетнего плана по модернизации и обеспечению надежности ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, американское оборонное ведомство намерено ежегодно увеличивать расходы на ядерную триаду. В 2021 финансовом году (начнется 1 октября 2020 года) администрация президента Дональда Трампа планирует ассигновать 28,9 млрд долларов США на соответствующие военные программы. Как отметило агентство, на 2022 финансовый год Пентагон собирается запросить 30 млрд долларов США на модернизацию ядерного оружия, на 2023 финансовый год - 33 млрд долларов США. К 2024 финансовому году расходы на ядерный арсенал, согласно плану оборонного ведомства, должны быть увеличены до 37 млрд долларов США, а к 2025 финансовому году - до 38 млрд долларов США.

Агентство подчеркнуло, что детали пятилетнего плана по модернизации ядерного оружия может раскрыть в среду министр обороны Марк Эспер, который выступит на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил, посвященным военному бюджету страны на следующий финансовый год.