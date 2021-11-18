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Пентагон обеспокоен милитаризацией космоса

Пентагон обеспокоен милитаризацией космоса Соединенные Штаты обеспокоены милитаризацией космического пространства и хотят видеть от всех стран ответственного поведения в этом вопросе.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 06:08
Пентагон обеспокоен милитаризацией космоса
Ллойд Остин

Соединенные Штаты обеспокоены милитаризацией космического пространства и хотят видеть от всех стран ответственного поведения в этом вопросе.

Как передает Report со ссылкой на за рубежные СМИ, об этом заявил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин.

"Определенно, мы обеспокоены милитаризацией космического пространства и призвали бы Россию и все остальные страны вести себя ответственно в этом отношении", - сказал он, отвечая на вопрос о недавних испытаниях России, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат.

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