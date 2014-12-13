Пентагон обещает поддержку ВС Ирака в случае атаки ИГ на город Мосул

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Иракский город Мосул может оказаться в зоне боестолкновения между силами безопасности Ирака и террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), но Пентагон обещает оказать иракским вооруженным силам всестороннюю поддержку, если это произойдет, сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сайт Нацгвардии США.

"Это (Мосул) очень важная точка для боевиков ИГ. Однако вооруженным силам Ирака будет оказана поддержка по всем направлениям по защите этого населенного пункта. Это очень важная часть операции", - цитирует Дж.Кирби Report со ссылкой на РИА "Новости".

Он также напомнил, что ряд населенных пунктов в Ираке до сих пор находится под контролем ИГ.

Мосул является вторым по величине городом Ирака после Багдада. В декабрьском докладе службы безопасности и разведки Ирака говорилось, что существует угроза массированного нападение ИГ на мосульские департаменты. Иракские силы безопасности заявили в начале декабря, что террористическая группа планирует освободить своих арестованных членов, содержащихся в этих департаментах в Мосуле.