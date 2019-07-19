Пентагон объяснил, почему сбил иранский беспилотник

Американский корабль сбил беспилотник Ирана в международных водах Ормузского пролива в целях самообороны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

По его словам, БПЛА приблизился на угрожающее расстояние к десантному кораблю USS Boxer. После этого военные приняли решение по обеспечению безопасности корабля и его экипажа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранский беспилотник был сбит в 900 метрах от американского корабля. Глава Белого дома подчеркнул, что дрон представлял угрозу для военных.