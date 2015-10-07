Пентагон не будет сотрудничать с Москвой по Сирии

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны США Эш Картер заявил, что Соединенные Штаты не планируют координировать военные действия с Россией, которая, начиная с прошлой недели, наносит авиаудары по Сирии, поскольку, по его мнению, стратегия Москвы в Сирии имеет глубокие недостатки, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

"Как я уже говорил, мы считаем, что Россия избрала неверную стратегию - они продолжают наносить удары по целям, которые не связаны с "Исламским государством". Мы полагаем, это серьезная, трагическая ошибка", - заявил Картер на пресс-конференции в Риме.

Однако, по его словам, военные специалисты обеих стран будут обсуждать базовые, технические вопросы по операции в Сирии, касающиеся, например, безопасности пилотов.

В ответ российское министерство обороны заявило, что США, вероятно, не считают "Исламское государство" террористической организацией, раз отказываются предоставлять России данные о районах дислокации боевиков.

"Наши партнеры из других стран, которые в ИГИЛ видят реального врага, подлежащего безусловному уничтожению, активно помогают нам данными о базах, складах, пунктах управления и лагерях подготовки террористов. А те, кто имеет, по всей видимости, иное мнение об этой террористической организации, постоянно ищут причины для отказа сотрудничать в борьбе с международным терроризмом", - сказал официальный представитель российского военного ведомства.

Ранее в среду Москва заявила, что корабли Каспийской флотилии ВМФ нанесли 26 ударов по позициям боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Военную кампанию в Сирии Россия начала на прошлой неделе. В Москве заверяют, что целью авиаударов является "Исламское государство". Однако правозащитные организации, а также руководство НАТО утверждают, что удары наносятся по районам, в которых вообще нет боевиков, а жертвами налетов становятся мирные жители.