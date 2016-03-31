​Пентагон намерен выслать из Гуантанамо порядка 10 заключенных

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Минобороны США собирается отослать в несколько стран из тюрьмы в Гуантанамо порядка 10 заключенных.

Как передает Report, о своих планах ведомство уже уведомило конгресс.

Первые несколько заключенных будут высланы из страны в ближайшие дни, остальные – в течение нескольких недель. Точное число заключенных, которые покинут тюрьму, не называется. По данным источника, они будут высланы минимум в две страны. Также он отметил, что среди остальных будет выслан гражданин Йемена Тарик Ба Одах.

На данный момент в Гуантанамо содержится 91 заключенный. Президент США Барак Обама в феврале в очередной раз призвал конгресс закрыть тюрьму и отправить 35 заключенных в третьи страны, а остальных перевести на территорию США.