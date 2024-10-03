Пентагон намерен приобрести дроны одноразового действия

Министерство обороны Соединенных Штатов планирует закупить недорогие одноразовые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные летать на расстояние от 50 до 300 км.

Министерство обороны Соединенных Штатов планирует закупить недорогие одноразовые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные летать на расстояние от 50 до 300 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил еженедельник Defense News.

"Последние конфликты продемонстрировали влияние недорогих одноразовых беспилотных летательных аппаратов на современном поле боя. Министерство обороны должно иметь возможность использовать дешевые высокоточные средства для поражения целей на больших расстояниях", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Defense News, Пентагон планирует уже в декабре провести демонстрационные полеты предложенных моделей беспилотников для их оценки. Как пояснило издание, БПЛА, о которых говорят в американском оборонном ведомстве, в большом количестве применяются в Украине и на Ближнем Востоке. В отделе оборонных инноваций еженедельнику пояснили, что Пентагон заинтересован в производстве дронов, способных выполнять задачи в сферах радиоэлектронной борьбы, разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также ретрансляции связи. Кроме того, важно, чтобы их было трудно обнаружить и они были оснащены программным обеспечением для планирования полетов.

В Пентагоне не уточнили, сколько именно беспилотников планируют приобрести и какой может быть их цена, пояснив, что будут ориентироваться в первую очередь на эффективность работы каждой предложенной модели.