Пентагон может возглавить бывший замглавы ведомства

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Пентагона в связи с уходом в отставку Чака Хейгела стал бывший первый заместитель министра обороны Эштон Картер, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

По словам источника, среди других кандидатов действующий министр внутренней безопасности Джей Джонсон, бывший глава военно-морского флота Ричард Данциг и бывший помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл.

Как отмечается, Картер стал фаворитом после того, как бывшая заместитель главы министерства обороны Мишель Флурной неожиданно отказалась претендовать на кресло главы военного ведомства.

Картер был заместителем министра обороны с октября 2011 года по декабрь 2013 года. До этого он был главой управления Пентагона по закупкам вооружений, отмечает Report со ссылкой на Росбалт.