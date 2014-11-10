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    Пентагон может попросить $1 трлн на укрепление ядерного арсенала

    Для преодоления отставания от России и Китая Пентагон может попросить у администрации до $1 триллиона

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты опасаются потерять свое превосходство как ядерная сверхдержава — на модернизацию смертоносного оружия может потребоваться до $1 трлн, пишет швейцарская Tages Anzeiger.

    Ожидается, что в течение нескольких недель глава Пентагона Чак Хейгел представит доклад о "пробелах и дефиците" в области ядерных вооружений США.

    Издание сообщает, что ядерные силы США испытывают проблемы с кадрами и ассигнованиями на их модернизацию. Директор лаборатории ядерного оружия в Лос-Аламосе Чарльз Мак-Миллан жаловался на слушаниях в сенате, что государство выделяет слишком мало средств на научно-технические разработки и подготовку квалифицированных инженерно-технических специалистов.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости", специалисты называют сумму, которую может запросить на эти цели оборонное ведомство — она может достигать $1 трлн.

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