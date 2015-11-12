Пентагон: Коалиция во главе с США ликвидировала около 70 боевиков ИГ в Ираке

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США ликвидировала от 60 до 70 боевиков террористической группировки "Исламское государство" во время поддержки операции курдского ополчения в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил официальный представитель коалиции полковник Стив Уоррен.

По его словам, американские военные советники помогают курдским военизированным формированиям "пешмерга" проводить операцию против ИГ в районе города Синджар в Ираке.