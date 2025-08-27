    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    Пентагон: КНР за два года получила столько же ядерных боеголовок, сколько у Британии

    Другие страны
    • 27 августа, 2025
    • 21:36
    Пентагон: КНР за два года получила столько же ядерных боеголовок, сколько у Британии

    Китай быстро наращивает ядерный арсенал и за последние два года прибавил к нему почти такой же объем стратегических вооружений, каким сейчас располагает Великобритания.

    Как передает Report, с таким заявлением выступил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

    "Китай много лет назад принял решение перейти от минимальных сил сдерживания к осуществлению стратегического прорыва, который мы сегодня наблюдаем", - сказал он на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.

    "За два года, в течение которых я занимаюсь этой работой, китайская сторона, по сути, прибавила к своему ядерному арсеналу примерно почти столько же [вооружений], сколько насчитывают все британские силы ядерного сдерживания. Они Китай строят быстро и действуют быстро. И они продолжат это делать", - отметил Джебара. Он заострил внимание на том, что Россия и США также модернизируют свой ядерный арсенал.

    Как отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), почти все ядерные державы в 2024 году продолжали активно модернизировать свои арсеналы, добавляя более современные системы. Согласно данным СИПРИ, по состоянию на январь 2025 года в мире насчитывалась 12 241 боеголовка, 9 614 находились на складах для потенциального использования. 3 912 были установлены на ракетах и самолетах. 2 100 развернутых боеголовок держались в состоянии высокой боевой готовности.

    Как уточняется в докладе, Россия и США вместе обладают примерно 90% всего ядерного оружия (у США 5 177 боеголовок, у РФ 5 459). По оценке СИПРИ, в настоящее время у Китая не менее 600 ядерных боеголовок. Он наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна (с 2023 года примерно на 100 боеголовок в год). Считается, что Великобритания (225 боеголовок) не увеличила свой арсенал в 2024 году, но это может произойти в будущем.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Pentaqon: Çin iki ildə İngiltərənin hazırda malik olduğu qədər nüvə başlığı əldə edib

    Последние новости

    03:13

    СМИ: Израиль высадил десант под Дамаском

    Другие страны
    02:51

    Госсекретарь США обсудил с главой МИД Израиля ситуацию в Газе, Ливане, Сирии и Иране

    Другие страны
    02:22

    ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма

    Другие страны
    01:55

    В Лиге чемпионов УЕФА завершился раунд плей-офф

    Футбол
    01:49

    Иран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ в случае введения санкций

    В регионе
    01:16

    Вице-президент Турции: Путин и Зеленский могли бы встретиться в Стамбуле

    В регионе
    00:58

    Мирзоян: В парафированном соглашении между Арменией и Азербайджаном все положения взаимовыгодны

    В регионе
    00:33

    Гурбан Гурбанов: Этой победы больше всего заслуживали болельщики

    Футбол
    00:30

    В США предложили ужесточить визовый режим для иностранной прессы и студентов

    Другие страны
    Лента новостей