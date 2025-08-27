Пентагон: КНР за два года получила столько же ядерных боеголовок, сколько у Британии

Китай быстро наращивает ядерный арсенал и за последние два года прибавил к нему почти такой же объем стратегических вооружений, каким сейчас располагает Великобритания.

Как передает Report, с таким заявлением выступил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

"Китай много лет назад принял решение перейти от минимальных сил сдерживания к осуществлению стратегического прорыва, который мы сегодня наблюдаем", - сказал он на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.

"За два года, в течение которых я занимаюсь этой работой, китайская сторона, по сути, прибавила к своему ядерному арсеналу примерно почти столько же [вооружений], сколько насчитывают все британские силы ядерного сдерживания. Они Китай строят быстро и действуют быстро. И они продолжат это делать", - отметил Джебара. Он заострил внимание на том, что Россия и США также модернизируют свой ядерный арсенал.

Как отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), почти все ядерные державы в 2024 году продолжали активно модернизировать свои арсеналы, добавляя более современные системы. Согласно данным СИПРИ, по состоянию на январь 2025 года в мире насчитывалась 12 241 боеголовка, 9 614 находились на складах для потенциального использования. 3 912 были установлены на ракетах и самолетах. 2 100 развернутых боеголовок держались в состоянии высокой боевой готовности.

Как уточняется в докладе, Россия и США вместе обладают примерно 90% всего ядерного оружия (у США 5 177 боеголовок, у РФ 5 459). По оценке СИПРИ, в настоящее время у Китая не менее 600 ядерных боеголовок. Он наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна (с 2023 года примерно на 100 боеголовок в год). Считается, что Великобритания (225 боеголовок) не увеличила свой арсенал в 2024 году, но это может произойти в будущем.