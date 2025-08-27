    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Pentaqon: Çin iki ildə İngiltərənin hazırda malik olduğu qədər nüvə başlığı əldə edib

    Digər ölkələr
    • 27 avqust, 2025
    • 21:26
    Pentaqon: Çin iki ildə İngiltərənin hazırda malik olduğu qədər nüvə başlığı əldə edib

    Çin sürətlə nüvə arsenalını genişləndirir və son iki il ərzində İngiltərənin indi malik olduğu qədər strateji silah əldə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin strateji çəkindirmə və nüvə inteqrasiyası üzrə müavini, general-leytenant Endryu Cebara deyib.

    Onun sözlərinə görə, Çin illər əvvəl minimal çəkindiricilikdən bu gün gördüyümüz strateji sıçrayışa keçmək qərarına gəlib: "Onlar sürətlə tikib və sürətlə hərəkət edirlər. Bunu davam etdirəcəklər".

    Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun (SIPRI) hesablamalarına görə, 2024-cü ildə demək olar ki, bütün nüvə gücləri daha müasir sistemlər əlavə edərək öz arsenallarını fəal şəkildə modernləşdirməyə davam ediblər. 2025-ci ilin yanvar ayına olan məlumata görə, dünyada 12 241 döyüş başlığı, potensial istifadə üçün anbarda 9 614 döyüş başlığı olub.

    Qeyd olunub ki, 3912-si raket və təyyarələrə quraşdırılıb. Belə ki, 2100 yerləşdirilmiş döyüş başlığı yüksək hazırlıq vəziyyətində saxlanılıb. Hesabatda göstərilib ki, Rusiya və ABŞ birlikdə bütün nüvə silahlarının təxminən 90%-nə malikdir (ABŞ-da 5177 döyüş başlığı, Rusiyada 5459 döyüş başlığı var).

    Çin isə hazırda ən azı 600 nüvə başlığına malikdir. O, öz nüvə arsenalını hər hansı digər ölkədən daha sürətlə artırır (2023-cü ildən bəri ildə təxminən 100 döyüş başlığı). Böyük Britaniya (225 döyüş başlığı) 2024-cü ildə arsenalını artırmayıb, lakin bu, gələcəkdə baş verə bilər.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Пентагон: КНР за два года получила столько же ядерных боеголовок, сколько у Британии

    Son xəbərlər

    03:19

    Bloomberg: Meksika ABŞ-nin təzyiqi altında Çin mallarına rüsumları artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    02:46

    Rubio İsrailin XİN başçısı ilə Qəzza, Suriya və İranı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    02:40

    FTB Minneapolisdəki atışmanı daxili terror kimi qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    02:10

    İran AEBA ilə əməkdaşlıqdan imtina edə bilər

    Region
    01:17

    Türkiyənin vitse-prezidenti Putin və Zelenskinin İstanbulda görüşə biləcəyinə inanır

    Region
    01:11

    UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol
    01:05

    ABŞ-də xarici jurnalistlər və tələbələr üçün viza qaydaları sərtləşdirilə bilər

    Digər ölkələr
    00:40

    Argentinada sakinlər prezidentin olduğu avtomobilə daş və butulka atıblar

    Digər ölkələr
    00:31

    Ermənistanın XİN rəhbəri: İrəvan və Bakı ŞƏT-in tamhüquqlu üzvü olmalıdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti