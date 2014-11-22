Пентагон: КНР строит остров в Южно-Китайском море

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Представитель Пентагона заявил, что Китай, вероятно, собирается устроить военный аэродром на искусственном острове в Южно-Китайском море, где сохраняются споры о размежевании между КНР и ее соседями.

Представитель министерства обороны США подполковник Джефри Пул сказал агентству Франс Пресс, что в качестве военного аэродрома может использоваться проект по созданию острова на архипелаге Спратли.

"Мы призываем Китай остановить этот проект по освоению земли и принять участие в дипломатических инициативах, направленных на то, чтобы все стороны сдерживали себя в подобных действиях", — заявил Пул.

Ранее консалтинговая компания IHS Jane's распространила доклад, где сообщила со ссылкой на спутниковые данные, что за Китай за последние три месяца построил остров длиной около 3 километров и шириной в 200-300 метров на рифе в Южно-Китайском море, который раньше находился под водой. Это уже четвертый подобный проект на островах Спратли за последние полтора года, говорится в докладе. Ранее ВМС КНР использовали для взлетов военных самолетов в этом районе цементную взлетную полосу.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что у КНР сохраняются разногласия по размежеванию в Южно-Китайском море с Брунеем, Малайзией, Тайванем, Вьетнамом и Филиппинами. В других регионах подобные трудности затрагивают также отношения КНР с Японией и Южной Кореей. США призывают стороны договориться друг с другом, избегая напряженности, но при этом стремятся укрепить собственный стратегический союз с рядом стран региона, спорящих с Китаем.