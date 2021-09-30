Пентагон изучает возможность использования баз России в Азии

Соединенные Штаты ведут переговоры об использовании военных объектов в соседних с Афганистаном странах, в том числе российских баз в регионе, для размещения там своих сил для нанесения при необходимости дистанционных контртеррористических ударов по афганс

Соединенные Штаты ведут переговоры об использовании военных объектов в соседних с Афганистаном странах, в том числе российских баз в регионе, для размещения там своих сил для нанесения при необходимости дистанционных контртеррористических ударов по афганской территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как утверждает в среду газета Politico, американским сенаторам рассказали на закрытых слушаниях глава Пентагона Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

По данным издания, которое ссылается на присутствовавших на закрытых слушаниях законодателей, представители Пентагона сообщили, что обсуждения ведутся с властями Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.

Газета напомнила, что на открытой части слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Остин признал, что США обращались к России с просьбой пояснений относительно возможности использования американской стороной российских военных баз в Средней Азии для борьбы с терроризмом. По данным Politico, на последовавшей за этим закрытой части слушаний представители Пентагона добавили, что эта возможность серьезно рассматривается, а Маккензи привел конкретные детали относительно того, какие типы воздушных средств могут быть задействованы и о каких именно объектах, с которых могут наноситься удары, идет речь.