Пентагон изучает возможность использования баз России в Азии

Соединенные Штаты ведут переговоры об использовании военных объектов в соседних с Афганистаном странах, в том числе российских баз в регионе, для размещения там своих сил для нанесения при необходимости дистанционных контртеррористических ударов по афганской территории.
По данным издания, которое ссылается на присутствовавших на закрытых слушаниях законодателей, представители Пентагона сообщили, что обсуждения ведутся с властями Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.
Газета напомнила, что на открытой части слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Остин признал, что США обращались к России с просьбой пояснений относительно возможности использования американской стороной российских военных баз в Средней Азии для борьбы с терроризмом. По данным Politico, на последовавшей за этим закрытой части слушаний представители Пентагона добавили, что эта возможность серьезно рассматривается, а Маккензи привел конкретные детали относительно того, какие типы воздушных средств могут быть задействованы и о каких именно объектах, с которых могут наноситься удары, идет речь.