Пентагон исключил из бюджета 2026 года закупку баллистических ракет Sentinel
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 09:39
Пентагон убрал из проекта бюджета на 2026 финансовый год расходы на закупку межконтинентальных баллистических ракет Sentinel (LGM-35A), составлявшие $86,1 млрд. Как передает Report, об этом свидетельствуют бюджетные документы Минобороны США. На следующий год расходы на разработку Sentinel сокращены на $2,85 млрд после пересмотра программы. При этом новых средств на закупку ракет в бюджете нет. На исследования и испытания предусмотрено около $4,15 млрд, из них $2,65 млрд - гибкие средства и $1,5 млрд - обязательные расходы. В прошлом году Пентагон признал, что стоимость программы Sentinel превысила первоначальные оценки на 81% и достигла почти $141 млрд.
