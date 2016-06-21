Пентагон: Иракская армия освободила от боевиков ИГ треть Эль-Фаллуджи

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Подразделения иракской армии установили контроль приблизительно над третьей частью территории города Эль-Фаллуджа, удерживаемого боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель министерства обороны США Мэтью Аллен.

"Приблизительно треть города Эль-Фаллуджа была освобождена сухопутными войсками Ирака", - заявил Аллен, добавив, что ВС США продолжат оказывать поддержку правительству Ирака в освобождении оставшейся части города.