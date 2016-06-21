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    Пентагон: Иракская армия освободила от боевиков ИГ треть Эль-Фаллуджи

    ВС США продолжат оказывать поддержку правительству Ирака в освобождении оставшейся части города

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Подразделения иракской армии установили контроль приблизительно над третьей частью территории города Эль-Фаллуджа, удерживаемого боевиками террористической группировки "Исламское государство".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель министерства обороны США Мэтью Аллен.

    "Приблизительно треть города Эль-Фаллуджа была освобождена сухопутными войсками Ирака", - заявил Аллен, добавив, что ВС США продолжат оказывать поддержку правительству Ирака в освобождении оставшейся части города.

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