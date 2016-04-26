Пентагон: ИГ нечем платить иностранным боевикам

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" сталкивается с большими финансовыми трудностями, ей нечем платить иностранным наемникам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генерал-майор ВВС США Питер Гирстен, заместитель командующего по оперативному планированию и разведке группы войск, участвующих в контртеррористической операции в Ираке и Сирии.

"По данным источников, ИГ не может платить боевикам из других стран. Они торгуют автотранспортом, чтобы достать деньги. Некоторым боевикам вообще ничего не платят, и мы видим, что они не принимают участия в боях", - сказал Гирстен во время телеконференции из Багдада.

"Мы видим, что моральный дух нашего противника падает", - отметил Гирстен. По его словам, боевики группировки пытаются дезертировать, прикидываясь беженцами или даже переодеваясь в женскую одежду. Кроме того, приток экстремистов из-за рубежа сократился до 200 человек в месяц.