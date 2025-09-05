Пентагон: Два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США

Два военных самолета Венесуэлы пролетели в непосредственной близости от корабля американских ВМС в международных водах.

Как передает Report, об этом сообщило в четверг Министерство обороны США.

"Сегодня два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США в международных водах. Этот крайне провокационный шаг был призван помешать нашим операциям по борьбе с наркотерроризмом", - указывается в заявлении ведомства.

"Управляющему Венесуэлой картелю настоятельно рекомендуется в дальнейшем не пытаться воспрепятствовать, сдержать или помешать операциям по борьбе с наркотрафиком и терроризмом, которые проводят Вооруженные силы США", - говорится в документе.