Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026

    Пентагон: Два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 06:58
    Пентагон: Два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США

    Два военных самолета Венесуэлы пролетели в непосредственной близости от корабля американских ВМС в международных водах.

    Как передает Report, об этом сообщило в четверг Министерство обороны США.

    "Сегодня два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США в международных водах. Этот крайне провокационный шаг был призван помешать нашим операциям по борьбе с наркотерроризмом", - указывается в заявлении ведомства.

    "Управляющему Венесуэлой картелю настоятельно рекомендуется в дальнейшем не пытаться воспрепятствовать, сдержать или помешать операциям по борьбе с наркотрафиком и терроризмом, которые проводят Вооруженные силы США", - говорится в документе.

    Пентагон Венесуэла США наркотрафик
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Pentaqon: Venesuelanın iki hərbi təyyarəsi ABŞ HHQ gəmisinin yaxınlığından uçub

    Последние новости

    08:00

    Сборная Азербайджана сегодня проведет первый матч в отборочном этапе ЧМ-2026

    Футбол
    07:41

    Белый Дом анонсировал заявление Трампа 5 сентября

    Другие страны
    07:19

    Учения Южной Кореи, США и Японии пройдут в сентябре в районе Корейского полуострова

    Другие страны
    06:58

    Пентагон: Два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США

    Другие страны
    06:26

    Bloomberg: США утратили статус гегемона в АТР

    Другие страны
    05:55

    Мадуро: Венесуэла полностью перекроет транзит наркотиков через свою территорию

    Другие
    05:29

    СМИ: США и Тайвань провели секретные переговоры на Аляске

    Другие страны
    04:47
    Фото

    В Нахчыване на базе отдыха произошел несчастный случай, есть погибшие и пострадавшие

    Происшествия
    04:46

    NBC: Байдену сделали повторную операцию по удалению рака кожи

    Другие страны
    Лента новостей