Пентагон: Два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 06:58
Два военных самолета Венесуэлы пролетели в непосредственной близости от корабля американских ВМС в международных водах.
Как передает Report, об этом сообщило в четверг Министерство обороны США.
"Сегодня два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США в международных водах. Этот крайне провокационный шаг был призван помешать нашим операциям по борьбе с наркотерроризмом", - указывается в заявлении ведомства.
"Управляющему Венесуэлой картелю настоятельно рекомендуется в дальнейшем не пытаться воспрепятствовать, сдержать или помешать операциям по борьбе с наркотрафиком и терроризмом, которые проводят Вооруженные силы США", - говорится в документе.
Последние новости
08:00
Сборная Азербайджана сегодня проведет первый матч в отборочном этапе ЧМ-2026Футбол
07:41
Белый Дом анонсировал заявление Трампа 5 сентябряДругие страны
07:19
Учения Южной Кореи, США и Японии пройдут в сентябре в районе Корейского полуостроваДругие страны
06:58
Пентагон: Два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС СШАДругие страны
06:26
Bloomberg: США утратили статус гегемона в АТРДругие страны
05:55
Мадуро: Венесуэла полностью перекроет транзит наркотиков через свою территориюДругие
05:29
СМИ: США и Тайвань провели секретные переговоры на АляскеДругие страны
04:47
Фото
В Нахчыване на базе отдыха произошел несчастный случай, есть погибшие и пострадавшиеПроисшествия
04:46